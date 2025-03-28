Путин сообщил, что на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках российских военных

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - На всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ, российские войска идут вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.

"ЛНР освобождена на 99%, ДНР, Запорожская и Херсонская области - свыше 70%. Наши войска идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день", - сказал Путин в беседе с моряками подводной лодки "Архангельск".

Как подчеркнул Путин, "на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ".

Президент РФ также отметил, что российские военные на Украине действуют все более эффективно, и есть все основания полагать, что они разгромят противника.

"Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но, тем не менее, настойчиво и уверено движемся к достижению всех целей, заявленных в начале этой операции", - сказал Путин.