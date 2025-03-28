В России за три года пять бригад морской пехоты усилят до дивизий

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ утвердило программу по реорганизации морской пехоты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Генштабом, министерством обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений. Мы постепенно будем из бригад создавать дивизии. В этом году две дивизии, включая 155-ю бригаду. (Тихоокеанского флота - "ИФ"). На следующий год еще две дивизии и через год еще одна дивизия", - сказал президент в ходе общения с моряками-подводниками в Мурманске.

Путин заявил, что необходимо решать вопросы о вооружении дивизий, средствах связи, боевой подготовки военнослужащих.

Президент также отметил отличную работу подразделений российских военных, действующих южнее Демидовки (Белгородская область), и заявил, что задачи находящейся там бригады будут изменены.

"Ваш батальон там работает южнее Демидовки, хорошо работает, ребята молодцы. В этой связи я кое-что вам сейчас скажу: там немножко задачи будут меняться для бригады в целом", - сказал Путин в беседе с военнослужащими на борту атомной подлодки "Архангельск".