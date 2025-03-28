Спасатели на Колыме пешком добираются к попавшим под лавину туристам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Погодные условия в Магаданской области не позволили вертолету со спасателями добраться к туристам, на которых накануне сошла снежная лавина, сообщил областной главк МЧС РФ.

"Утром 28 марта вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из поселка Синегорье к месту происшествия для начала поисковых мероприятий. В связи с низкой облачностью, низовым туманом и скалистой местностью до нужной точки долететь не удалось около 5 км", - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС России высадились и пешком направились для поиска и эвакуации пострадавших.

Как сообщалось, в Ягоднинском округе Магаданской области, на перевале Дядя Ваня на группу из шести московских туристов сошла снежная лавина. Погибли четыре человека, один получил травмы, еще один не пострадал.

Под лавину попала туристическая группа горного турклуба МГУ, в составе которой были двое мужчин и четыре женщины. Туристы приехали на Колыму подтверждать квалификацию. По информации спасателей, лыжный поход протяженностью в 190 км должен был продолжаться с 23 марта по 3 апреля.

Возбуждено уголовное дело по дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).