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Прокуроры проверяют, как регионы РФ подготовились к весенним паводкам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным организовать надзорное сопровождение подготовительных мероприятий в регионах при прохождении весеннего паводка.

"Значительное количество российских регионов ежегодно сталкиваются с негативными последствиями сезонных паводков. Не стал исключением и весенний период 2025 года - в 10 субъектах Российской Федерации оказались затопленными более 160 жилых и 90 дачных домов, свыше 840 приусадебных участков, 72 низководных моста и 78 участков автомобильных дорог", - сообщила Генпрокуратура в пятницу.

В связи с этим, добавили там, по указанию Краснова по всей стране организовано надзорное сопровождение мероприятий в сфере защиты населения и территорий от негативного воздействия вод.

В надзорном ведомстве рассказали, что прокуроры обратят внимание на своевременность проведения предпаводковых обследований водных объектов, расчистки русел рек в целях ликвидации заторов, отвода талых и сточных вод с территорий населенных пунктов, эксплуатации гидротехнических сооружений, определения границ зон затопления, а также достаточности резервов финансовых и материальных ресурсов для устранения природного катаклизма.

"В поле зрения прокуроров находятся обеспечение своевременного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении паводка, организация и проведение эвакуационных мероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ", - сказали в прокуратуре.

Там добавили, что особое внимание уделено оказанию уполномоченными органами комплексной и своевременной помощи пострадавшим, обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунальной и социальной сфер.

"В ходе надзорных мероприятий прокурорами уже выявлены отдельные случаи формального проведения заседаний комиссий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, отсутствия в бюджетах достаточных средств для формирования резервных фондов, необеспечения сопряжения муниципальных систем оповещения с региональными автоматизированными системами централизованного оповещения населения, ненадлежащей организации работы аварийно-спасательных служб", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

К примеру, в Оренбургской области при проверке готовности сил и средств регионального звена к весеннему паводку прокуратурой выявлены факты ненадлежащей реализации местным департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты организационных и координирующих функций по созданию и пополнению областного резерва материальных ресурсов, обслуживанию системы оповещения населения.

"Таким образом, последствия масштабного наводнения, произошедшего в прошлом году, для отдельных компетентных органов не стали показательными. В связи с этим губернатору региона в феврале внесено представление.

Прокуратурой Челябинской области организована проверка по факту прорыва плотины, приведшей к затоплениям в 10 районах региона", - заявили в ведомстве.

В Красноярском крае прокурорами поставлено на контроль устранение последствий в связи с прорывом земляной насыпи возле реки Минусинка.


Генпрокуратура Игорь Краснов
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