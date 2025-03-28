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Лавров и глава МИД Китая Ван И проведут переговоры в Москве 1 апреля

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И посетит Москву с официальным визитом, 1 апреля состоятся переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщили в пятницу на Смоленской площади.

"Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Ван И прибудет в Россию 31 марта с трехдневным визитом, сообщили в пятницу в МИД КНР.

"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова член Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и глава МИД Ван И совершит официальный визит в Россию с 31 марта по 2 апреля", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ван И МИД РФ Китай Москва Сергей Лавров
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