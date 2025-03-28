В Сочи задержан мужчина, распространявший в сети контент о чеченских террористах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Сочи гражданина РФ и Абхазии, размещавшего в своем Telegram-канале материалы, создающие героизированные образы участников чеченских НВФ, в частности, Шамиля Басаева.

"Задержан гражданин России и Республики Абхазия, 1988 года рождения, причастный к распространению в сети "Интернет" материалов террористического характера", - заявили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный в своем канале в Telegram "осуществил серию публикаций, направленных на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики в период с 1991 по 2006 гг., в частности террориста Шамиля Басаева".

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Санкция по указанной статье предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.