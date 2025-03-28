Минобороны РФ заявило об освобождении от ВСУ Гоголевки в Курской области

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий на курском направлении освободили населенный пункт Гоголевка, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

В ходе боев нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, говорится в сводке.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Могрица, Новониколаевка, Ободы, Пролетарское, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", - сообщает Минобороны.

На курском направлении в течение суток вооруженные силы Украины потеряли более 320 человек, "уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА", говорится в сообщении.

По информации министерства, всего с начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла там более 70 700 военнослужащих.