Минобороны РФ сообщило о семи групповых ударах за неделю по целям на Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военной инфраструктуре Украины, сообщает министерство обороны РФ.

Согласно сообщению, в результате "поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов".

Удары нанесены также по местам временной дислокации украинских вооруженных формирований, говорится в сводке.

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