Россия выступает против размещения иностранных военных подразделений на Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - РФ категорически против размещения иностранных военных подразделений на Украине, заявил член делегации РФ на переговорах с США в Эр-Рияде, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Мы категорически против размещения каких-либо воинских подразделений иностранных государств на украинской территории. Мы хорошо понимаем, что это с большой долей вероятности будут военные подразделения стран НАТО", - сказал Карасин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его мнению, размещение иностранных военные подразделений на Украине "приведет к затягиванию конфликта, к новым стычкам, к новым информационно-военным авантюрам типа провокаций".

"Это ничего не решит, только затянет недосказанность, неопределенность и нерешенность проблем и принесет еще больше горя просто своим нахождением там", - сказал он.