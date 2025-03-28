Карасин считает, что Европа помешает переговорам по Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Европа с ее нынешней позицией по украинскому урегулированию только помешает ведению мирных переговоров, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам, участник делегации РФ на консультациях РФ-США в Эр-Рияде Григорий Карасин.

"Она просто обрушит все переговоры", - сказал Карасин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Так он прокомментировал предложение Китая о том, что в мирных переговорах должны участвовать и Украина, и Европа.