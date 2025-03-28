Уровень оплаты газа на Северном Кавказе на четверть ниже общероссийского

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Уровень оплаты газа в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) составляет 75,6% при среднем показателе по России в 100%, сообщает телеграм-канал "Газпром межрегионгаза".

Вопросы улучшения инвестиционного климата в СКФО обсуждался на совещании в координационном центре правительства под руководством вице-премьера Александра Новака.

Одними из ключевых аспектов, влияющих на экономическое развитие округа, были названы газоснабжение и задолженность за газ. Поднимался и вопрос о бесхозяйных сетях газораспределения, доля которых в регионах СКФО составляет 2,4% (2 063 км) при общей протяженности газовых сетей в 84,5 тысячи км.

"Сегодня процент газификации в СКФО значительно выше, чем в среднем по стране. Но, при этом уровень оплаты за газ составляет лишь 75,6%, при среднем показателе по России в 100%", - прокомментировал замгендиректора "Газпром межрегионгаза" Юрий Пахомовский.

Он отметил, что ведется работа по всем направлениям, включая повышение платежной дисциплины, цифровизацию с помощью внедрения "умных" счетчиков, определение собственников объектов газораспределения, а также вопросы тарифного регулирования.

"Мы уверены, что все планы на текущий год будут реализованы", - добавил Пахомовский.

ООО "Газпром межрегионгаз" - дочернее предприятие ПАО "Газпром, осуществляет реализацию природного газа на территории РФ. Компания обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей, участвует в газификации регионов страны.