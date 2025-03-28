МИД России сделал демарш в связи с заявлениями посла Канады

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Представителя посольства Канады в Москве Брайана Эбеля вызвали в российский МИД и заявили о неприемлемости высказываний, которые посол Канады Сара Тейлор сделала в Петербурге, сообщили на Смоленской площади.

Демарш связан с "русофобскими комментариями" Тейлор "после возложения цветов к монументу "Родина-мать" на Пискаревском кладбище".

Эбелю заявлено о "неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с "пактом Молотова-Риббентропа" и Ялтинской конференцией".

"Подчеркнуто, что заложенная при этом инсинуация кощунственна и оскорбительна для нашего народа и памяти жертв-блокадников. Представляет собой неуклюжую попытку оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков и исказить исторические факты", - информирует МИД.

"Канадской стороне указано на недопустимость поползновений переписать историю в угоду политической конъюнктуре, обеляя зверства нацистов и их последователей на Украине. А послу Канады рекомендовано не забывать о боевом братстве наших стран во время войны, долгие годы служившем фундаментом двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.