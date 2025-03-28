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Чернышенко призвал ускорить запуск российских инвестпроектов на Кубе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и призвал ускорить запуск российских инвестпроектов на Кубе.

"Куба популярна среди наших граждан, на это, в том числе влияет запуск карты "Мир" и возобновление прямых рейсов авиакомпании "Россия". Расширяется круг потенциальных российских инвесторов, готовых к освоению перспективных ниш кубинского рынка. Вместе мы преодолеваем санкционные барьеры, укрепляя международную стабильность и многополярный мир", - цитирует Чернышенко пресс-служба вице-премьера.

Он обратился к Эстебану Ласо Эрнандесу с просьбой "оказать содействие в скорейшем запуске российских инвестпроектов на Кубе".

Как отметили в пресс-службе вице-премьера, Россия занимает второе место по объемам туристического потока на Кубу, а количество поездок кубинских граждан в РФ увеличилось до 21,5 тысячи человек.

Дмитрий Чернышенко Куба
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