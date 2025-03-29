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Генсек СНГ заявил, что ШОС может получить статус наблюдателя при содружестве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рассматривается вопрос о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) статуса наблюдателя при содружестве, сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев журналистам на полях Международного экономического форума государств - участников СНГ.

По словам генсека СНГ, страны ШОС настроены на укрепление сотрудничества с содружеством. Предоставление статуса наблюдателя еще больше укрепит взаимоотношения ШОС и СНГ, уверен он. Его слова приводит пресс-служба Исполкома СНГ.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет 10 государств-членов (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).

Сергей Лебедев СНГ ШОС
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