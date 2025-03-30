Идею повышения предельного возраста молодежи поддерживают более трети россиян

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Инициатива поднять предельный возраст для молодежи в России с 35 до 40 лет встретила одобрительное отношение у 36% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что в наибольшей мере эту идею поддерживают сограждане 35-44 лет - почти каждый второй респондент данной возрастной категории (48%).

Согласно опросу, женщины чаще мужчин одобрительно высказывается в отношении этой идеи - 41% и 29% респондентов соответственно.

В свою очередь, почти каждый третий (32%) выступил против повышения предельного возраста для молодежи. Чаще всех такую позицию занимают мужчины (41%), отмечают в SuperJob.ru.

Обосновывая свою точку зрения, эти респонденты считают, что такой шаг может послужить поводом повысить пенсионный возраст, отмечается в комментариях к исследованию.

По данным исследования, оставшиеся 32% респондентов затрудняются определиться со своим мнением по данному поводу.

Опрос проводился 20-25 марта 2025 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 369 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

В соответствии с федеральным законом "О молодежной политике в РФ", молодежью считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Идею поднять возраст молодежи в России с 35 до 40 лет высказал недавно председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. В свою очередь глава Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что это вопрос дискуссионный и что ни о какой детальной его проработке речи не идет.