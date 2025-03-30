Военные РФ взяли под контроль село Запорожье в ДНР

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селом Запорожье в ДНР, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой народной республики", - говорится в его сообщении.

По данным Минобороны, за сутки группировка "Центр" нанесла поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Удачное, Песчаное, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Алексеевка, Новосергеевка, Петровское, Красноармейск и Новоторецкое в ДНР.

Потери украинских сил в зоне действий группировки за сутки составили до 510 военных, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, сказали в министерстве.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Петрушевка, Проходы, Миропольское Сумской области и Слатино Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, на харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска.

"Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Алексеево-Дружковка, Северск, Константиновка, Николаевка, Плещеевка, Ульяновка, Новооленовка и Катериновка Донецкой народной республики", - заявили в министерстве.

Сообщается, что в течение суток на этом участке украинская армия потеряла до 300 военных, два танка, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Надия Луганской народной республики и Редкодуб Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества", - заявили в Минобороны.

По словам военных, ВСУ потеряли здесь до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую разведывательную машину Dingo производства Великобритании, шесть пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба". Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Захист-АФ", радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой народной республики и Малиевка Днепропетровской области", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Потери армии Украины за сутки в зоне действий группировки "Восток" составили более 140 военных, автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в министерстве.

По его данным, подразделения группировки "Днепр" в течение суток нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Днепровское, Садовое Херсонской области и города Херсон.

Как сообщает Минобороны, "уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего".