Природный пожар возник на горе Бештау на Ставрополье

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют ландшафтный пожар на горе Бештау в городе Лермонтов (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"На горе Бештау происходит горение сухой растительности 900 метров по фронту" - говорится в сообщении.

На месте пожара работают 16 специалистов и 4 единицы техники.

Памятник природы Бештау - наиболее высокая гора-лакколит Кавказских Минеральных Вод с реликтовыми деревьями и растениями, высотой 1 401 м и диаметром у подножья около 8 км. Расположена в окружении городов Пятигорска, Лермонтова, Железноводска и поселка Иноземцев. Гора и территория вокруг нее входят в состав Бештаугорского заказника.