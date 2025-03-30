Пожар в ночном клубе в Вологде локализован

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на крыше ночного клуба в Вологде на площади 900 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар в Вологде локализован на 900 квадратах", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в воскресенье вечером в МЧС сообщили, что пожар на площади 900 кв. м произошел по адресу: Вологда, ул. Судоремонтная 2а. По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.