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Суд решил рассматривать в закрытом режиме иск Генпрокуратуры к Сергею Богданчикову и Марку Гарберу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области решил рассматривать в закрытом режиме иск Генпрокуратуры РФ к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и ряду кипрских компаний, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Соответствующее ходатайство было подано представителем Генпрокуратуры, оно было поддержано другими сторонами процесса и удовлетворено судьей.

Как сообщалось, в начале февраля Генпрокуратура РФ заявила иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Servies Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited. Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз". Также он был председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер - членом совета.

В исковом заявлении говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства 52,58% долей СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", которые, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат "Восток-Инкому". К иностранным совладельцам у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc.

Суд по требованию Генпрокуратуры ввел обеспечительные меры: наложил арест на все акции "Восток-Инкома" и материнского "Форпроекта", запретил вносить любые изменения в реестр акционеров этих компаний; наложил арест на долю "Восток-Инкома" в "Сахалин-Шельф-Сервисе", на денежные средства "Сахалин-Шельф-Сервиса", а также на все принадлежащие этой компании ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юрлиц. Также суд арестовал все недвижимое имущество "Сахалин-Шельф-Сервиса" и обязал руководство компании обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества, ее бесперебойную хозяйственную деятельность. В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер указано, что СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" оказывает услуги, в том числе по перевалке нефтепродуктов, на базе единственного на Дальнем Востоке специализированного Сахалинского Западного морского порта (г. Холмск), в связи с чем включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте. Его капитализация превышает 10 млрд рублей, а ежегодная выручка - 3 млрд рублей. Истец подчеркивал, что "Сахалин-Шельф-Сервис" представляет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" просило суд отменить обеспечительные меры в части запрета принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, открывать новые банковские счета, совершать любые действия, ухудшающие положение работников, отчуждать активы, останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность; обязания обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества данной организации, ее бесперебойную хозяйственную деятельность. Суд назначил рассмотрение этого вопроса на 31 марта, за полчаса до начала предварительного судебного заседания.

Генпрокуратура РФ Роснефть Сахалинская область Сергей Богданчиков Марк Гарбер
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