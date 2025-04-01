Лавров проведет переговоры с китайским коллегой Ван И

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И, который находится с визитом в Москве, сообщили на Смоленской площади.

"Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.