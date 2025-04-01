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В РФ начинают действовать новые правила обмена иностранных водительских прав

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - С 1 апреля в России вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений на российские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Истекает срок, в течение которого иностранные граждане, которые получили вид на жительство в РФ или гражданство нашей страны до 1 апреля 2024 года, а также граждане России, получившие иностранные водительские удостоверения до той же даты, могли в упрощенном порядке, без обучения в автошколе и сдачи теоретического экзамена, обменять зарубежные водительские удостоверения на российские", - сказала Волк журналистам.

Представитель МВД напомнила, что с 1 апреля 2024 года действует Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 313-ФЗ, согласно которому иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными на территории России по истечении одного года с даты получения либо приобретения иностранцем ВНЖ или гражданства РФ. "То же самое относится и к гражданам России, получившим иностранные водительские удостоверения. Годовой период отсчитывается от даты въезда в нашу страну из-за границы", подчеркнула она.

При этом, по словам Волк, имеющие иностранные водительские удостоверения граждане до сегодняшнего дня могли в упрощенном порядке, без обучения в автошколе и сдачи теоретического экзамена, обменять эти документы на российские. Теперь же эти документы "становятся недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ".

"Если они (граждане - ИФ) продолжат использовать автомобили в качестве водителей - их действия будут квалифицированы в соответствии со статьей 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, не имеющим этого права)", - отметила Волк.

Санкцией данной статьи КоАП предполагается наложение штрафа в размере от пяти тысяч рублей до 100 тысяч рублей за повторное правонарушение.

По словам представителя министерства, на сегодняшний день уже почти 500 тысяч человек обменяли свои иностранные водительские удостоверения на российские в упрощенном порядке.

Ирина Волк МВД России
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