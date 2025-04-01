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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль поселка Разлив в ДНР

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск перешел поселок Разлив в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ и сбили 67 украинских беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в ведомстве.

ДНР Разлив Минобороны РФ
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