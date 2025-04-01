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Принят закон об увеличении штрафов за нарушения на ж/д транспорте и их распространении на метро

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об усилении ответственности за правонарушения на железнодорожном транспорте и введении административных штрафов за оставление посторонних предметов на путях в метрополитене.

Закон распространяет действующие штрафы за повреждение железнодорожного пути, сбрасывание или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, на "другие объекты инфраструктуры ж/д транспорта", а также метрополитена. За такие нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Закон, инициированный Мосгордумой, предусматривает, что штрафовать на 500 рублей будут за переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу, железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора.

За аналогичное нарушение в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Закон вводит ответственность не только за повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов, как это действует сейчас, но и за повреждение ограждений вдоль ж/д путей.

Закон повышает штраф за такие нарушения: для граждан он составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (сейчас от 300 до 500 рублей); для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей).

Причем за нарушения, совершенные в Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской областях, согласно закону, штрафы будут выше: для граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Закон также предусматривает повышение штрафа за нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогон скота через железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей.

Это повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 1 тыс. рублей (сейчас 100 рублей); на должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 100 рублей до 300 рублей); на юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас штраф для юрлиц не предусмотрен).

Изменения внесены в статью 11.1 Кодекса об административных правонарушениях.

метро Москва Санкт-Петербург Госдума
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