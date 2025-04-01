Погиб гендиректор Челябинского цинкового завода

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Скончался генеральный директор АО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что несчастный случай произошел во вторник в стрелковом клубе "Царская охота" в селе Долгодеревенское. "Он перезаряжал ружье", - сказал собеседник агентства.

Соболезнования также выразили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и правительство региона.

Избрехт также являлся депутатом Законодательного собрания Челябинской области, возглавлял общественный совет при региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

Челябинский цинковый завод является крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе.