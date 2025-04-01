В Думе предложили запретить банкам банкротить граждан из-за долгов по ипотеке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий банкам инициировать банкротство граждан из-за просроченных обязательств по ипотеке.

Проект поправок в закон о несостоятельности № 880068-8 размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента. Его авторами указаны Дмитрий Певцов, Олег Леонов, Ксения Горячева ("Новые люди").

Сейчас любые кредиторы вправе инициировать дело о банкротстве гражданина, если просрочка по долгу свыше 500 тыс. рублей составляет не менее трех месяцев. Но авторы законопроекта предлагают исключить из числа лиц, имеющих право запустить процесс банкротства гражданина, банки, обязательства перед которыми обеспечены залогом недвижимости. По их мнению, возбуждение дела о банкротстве только из-за ипотечной задолженности перед банком "нецелесообразно", поскольку для удовлетворения требований банка достаточно продать заложенное имущество.

"В случае банкротства по заявлению банка-залогодержателя его требования в любом случае удовлетворяются в первую очередь за счет продажи ипотечного жилья. При этом должник, который и так находится в затруднительном финансовом положении, несет значительные дополнительные расходы на рассмотрение дела в суде, оплату услуг арбитражного управляющего, юристов и т.д.", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.