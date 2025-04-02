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Корабли Каспийской флотилии выполнили учебные стрельбы по морским и воздушным целям

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Малые ракетные корабли "Углич", "Великий Устюг", "Град Свияжск", "Туча", "Амур" и ракетный корабль "Татарстан" Каспийской флотилии в рамках планового учения выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба Минобороны РФ

"В морских полигонах корабли в составе тактических групп выполнили стрельбы из корабельных 76,2-мм артиллерийских установок АК-176 по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", - говорится в сообщении.

В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника были задействованы 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630, а также зенитный ракетный комплекс "Оса-МА-2" ракетного корабля "Татарстан".

"Боевые расчеты кораблей при выполнении элементов противороботовой защиты совершенствовали навыки отражения нападения безэкипажных катеров условного противника с помощью крупнокалиберных пулеметов", - информирует пресс-служба.

Для отражения ракетных ударов личный состав при маневрировании задействовал постановки радиоэлектронных помех.

Также отработана организация охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде. В целях противодействия подводным диверсионным силам и средствам было проведено гранатометание из ручного гранатомета ДП-64.

Минобороны РФ Каспийская флотилия учения стрельбы
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