В Красноярском крае из-за схода грузовых вагонов произошел сбой на железной дороге

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае у станции Зеледеево с рельсов сошли семь вагонов с ломом черных металлов, по факту ведется прокурорская проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сход вагонов без их опрокидывания произошел около 09:00 по местному времени (5 часов по московскому времени).

"Для восстановления движения к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск. По указанной причине допущена задержка движения поездов", - говорится в сообщении.

Красноярская железная дорога (КрасЖД, филиал ОАО "РЖД") проходит по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей. Эксплуатационная длина - 3,2 тыс. км.