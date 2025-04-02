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Роскомнадзор предупредил о звонках мошенников от имени ведомства

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) предупредил об участившихся случаях звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками ведомства, и напомнил, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные.

"В Справочно-информационный центр Роскомнадзора поступает множество звонков и писем от граждан, которые сообщают о подозрительных звонках, поступающих от неизвестных лиц. Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале Госуслуг взломали", - говорится в сообщении пресс-службы РКН.

Якобы для разблокировки аккаунта мошенники предлагают продиктовать номер СНИЛС.

РКН уточняет, что "звонки поступают с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства, и через мессенджер WhatsApp".

"Напоминаем, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные. Должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к этим звонкам", - сказано в сообщении.

Ведомство рекомендует в случае, если человек стал жертвой онлайн-мошенничества или столкнулся с незаконной обработкой его персональных данных в интернете, обратиться за бесплатной юридической помощью в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде Роскомнадзора.

Роскомнадзор РКН
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