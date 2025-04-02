Прокуроры выявили упущения в работе МВД с мигрантами

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - МВД по поручению прокуроров скорректировало работу миграционных подразделений в связи с выявленными упущениями в этой сфере, заявил в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

"Проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. По нашему представлению МВД России работа подразделений, выполняющих контрольные функции, скорректирована, о чем, прежде всего, свидетельствует увеличение на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции", - сказал он.

По его словам, именно по этим причинам "отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны".

В 1,5 тысячах случаев прокурорами в судебном порядке оспорены фиктивные основания для легализации мигрантов.

"Существенное влияние на распространение террористической угрозы продолжает оказывать миграционный фактор. К уголовной ответственности за радикальные посягательства привлечены 179 иностранных граждан и лиц без гражданства", - добавил Краснов.