Приставы списали порядка 170 млрд рублей долгов с участников СВО

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за три года приостановила около 2 млн дел о взыскании долгов с участников специальной военной операции (СВО) почти на 170 млрд рублей, сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов.

"Предметом особого внимания стала поддержка участников специальной военной операции. С начала 2022 года приостановлено почти 2 млн исполнительных производств, возбужденных в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, на сумму, превышающую 169 млрд рублей", - сказал Аристов в среду в Совете Федерации.

По его словам, прекращено 29,9 тыс. исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму более 5,2 млрд рублей - в отношении военнослужащих, и 3,7 тыс. исполнительных производств на сумму 354 млн руб. - в отношении супругов военнослужащих.