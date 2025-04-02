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Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны армии Украины, на ряде других направлений в зоне СВО российские войска за сутки улучшили положение, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле, Запорожье, Воскресенка, Вольное Поле Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

Потери украинских сил в течение суток здесь составили более 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило министерство обороны.

По его информации, группировки "Центр" "Запад", "Южная" и "Днепр" за сутки улучшили положение.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады Нацгвардии и отряда спецназначения "Омега" в районах населенных пунктов Ленина, Удачное, Котлино, Муравка, Гришино, Красноармейск, Новосергеевка, Песчаное, Петровского и Белицкое Донецкой народной республики", - сказали в военном ведомстве.

Потери армии Украины за сутки в зоне действий группировки составили до 435 военнослужащих, танк, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, информирует Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Андреевка, Каменка Харьковской области, Кировск, Дробышево, Ямполь и Красный Лиман Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли на этом участке до 215 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Старая Николаевка, Северск, Александро-Калиново, Белокузьминовка, Новооленовка, Новая Полтавка и Константиновка Донецкой народной республики", - сообщили в министерстве обороны.

По словам военных, здесь украинская армия потеряла до 285 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер, гаубицу, а также четыре автомобиля.

Подразделения группировки Днепр", по данным Минобороны РФ, заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Тягинки, Бургунки, Никольского, Антоновки и Днепровского Херсонской области. За сутки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Как сообщили в российском военном ведомстве, на белгородском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах Проходов, Турьи, Малой Рыбицы, Петрушевки, Михайловского, Великого Прикола и Миропольского Сумской области. Потери украинских сил за сутки составили свыше 95 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Минобороны РФ
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