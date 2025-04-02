Путин поручил создать домен "Образование" для размещения образовательных стандартов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать домен "Образование" для разработки и размещения там федеральных образовательных стандартов и программ.

Перечень поручений по итогам Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить внедрение цифровых платформенных решений, в том числе в рамках создания домена "Образование", для разработки и размещения федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных программ, иной учебно-методической документации, распространения на общедоступной основе лучших рабочих программ по фундаментальным и специализированным дисциплинам, предусмотрев привлечение к этой работе ведущих образовательных и научных организаций, а также заинтересованных работодателей", - говорится в поручении.

Срок исполнения - 1 марта (предварительный доклад - до 1 октября 2025 года).

Кроме того, Путин дал поручение председателю правительства Михаилу Мишустину и президенту Российской академии наук Геннадию Красникову до 1 июля 2025 года "рассмотреть совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" вопрос об участии этой организации в подготовке учебников в целях их использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и представить согласованные предложения".

Помимо этого, кабинету министров при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года поручено до 1 ноября 2025 года обеспечить обновление федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в части, касающейся учебных предметов "Математика", "Физика", "Химия" и "Биология", предусмотрев сбалансированность учебного материала, его доступность для обучающихся и связь с другими учебными предметами, а также привлечение на системной основе к учебно-методическому обеспечению преподавания этих учебных предметов ведущих образовательных и научных организаций.

"Включить, начиная с 2026/27 учебного года, в образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук модуль, позволяющий студентам, осваивающим такие программы, бесплатно получить педагогическую квалификацию, предусмотрев выплату повышенных государственных академических стипендий таким студентам", - отмечается в поручении.

Доклад - до 1 мая 2026 года, далее - ежегодно.

Президент также назначил Мишустина ответственным за ежегодное определение актуальной и прогнозной кадровой потребности субъектов РФ в учителях математики, физики, химии, биологии с учетом профессиональной мобильности учителей и динамики численности обучающихся на каждом из уровней общего образования и в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Доклад по исполнению поручения должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее - ежегодно.