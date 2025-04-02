Поиск

Путин поручил создать домен "Образование" для размещения образовательных стандартов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать домен "Образование" для разработки и размещения там федеральных образовательных стандартов и программ.

Перечень поручений по итогам Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить внедрение цифровых платформенных решений, в том числе в рамках создания домена "Образование", для разработки и размещения федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных программ, иной учебно-методической документации, распространения на общедоступной основе лучших рабочих программ по фундаментальным и специализированным дисциплинам, предусмотрев привлечение к этой работе ведущих образовательных и научных организаций, а также заинтересованных работодателей", - говорится в поручении.

Срок исполнения - 1 марта (предварительный доклад - до 1 октября 2025 года).

Кроме того, Путин дал поручение председателю правительства Михаилу Мишустину и президенту Российской академии наук Геннадию Красникову до 1 июля 2025 года "рассмотреть совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" вопрос об участии этой организации в подготовке учебников в целях их использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и представить согласованные предложения".

Помимо этого, кабинету министров при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года поручено до 1 ноября 2025 года обеспечить обновление федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в части, касающейся учебных предметов "Математика", "Физика", "Химия" и "Биология", предусмотрев сбалансированность учебного материала, его доступность для обучающихся и связь с другими учебными предметами, а также привлечение на системной основе к учебно-методическому обеспечению преподавания этих учебных предметов ведущих образовательных и научных организаций.

"Включить, начиная с 2026/27 учебного года, в образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук модуль, позволяющий студентам, осваивающим такие программы, бесплатно получить педагогическую квалификацию, предусмотрев выплату повышенных государственных академических стипендий таким студентам", - отмечается в поручении.

Доклад - до 1 мая 2026 года, далее - ежегодно.

Президент также назначил Мишустина ответственным за ежегодное определение актуальной и прогнозной кадровой потребности субъектов РФ в учителях математики, физики, химии, биологии с учетом профессиональной мобильности учителей и динамики численности обучающихся на каждом из уровней общего образования и в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Доклад по исполнению поручения должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее - ежегодно.

Владимир Путин Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах

СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах

Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по ИТ-ипотеке

Законопроект о судах над релокантами за призывы к терроризму принят в I чтении

Кремль подтвердил возможность визита Кирилла Дмитриева в США

Памфилова уверена, что бумажное голосование останется еще надолго

Памфилова уверена, что бумажное голосование останется еще надолго

Судебные приставы выдворили из РФ почти 90 тыс. нелегальных мигрантов в 2024 г.

Путин назначил главу Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В РФ создадут Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В РФ создадут Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });