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Правительство РФ 8 апреля проведет стратегическую сессию по электроэнергетике

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ 8 апреля проведет стратегическую сессию по электроэнергетике, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах форума "Энергопром".

"Мы готовимся сейчас к этой стратегической сессии. Мы будем представлять нашу программу развития электроэнергетики до 2050 г.", - сказал Цивилев.

Министр также поддержал прозвучавшую на пленарном заседании идею разработки национального проекта в области электроэнергетики.

"Должен быть все-таки национальный проект в области электроэнергетики, потому что объем, который нам надо сделать... построить 88 ГВт новой генерации и 66 ГВт модернизации, плюс огромное количество сетей", - сказал он.

"Надо делать в этом году обязательно. Нас подпирают сроки строительства, нам надо очень быстро строить", - ответил Цивилев на вопрос о возможных сроках разработки нацпроекта.

Правительство РФ
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