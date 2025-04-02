Поиск

Действие соглашения РФ и Литвы о таможенном сотрудничестве прекращено

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Действие соглашения между правительствами России и Литвы о сотрудничестве в таможенных делах прекращено в минувший понедельник, сообщает МИД России.

"31 марта 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации в среду со ссылкой на сообщение МИД РФ.

В сентябре прошлого года литовское правительство одобрило прекращение действий соглашений о таможенном сотрудничестве.

По данным Минфина Литвы, литовская таможня не сотрудничает и не обменивается информацией с таможенными службами России и Белоруссии с начала специальной военной операции РФ на Украине с февраля 2022 года.

Как напоминает российский МИД, соглашение было подписано 24 февраля 1995 года в Москве.

МИД РФ Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 2 апреля

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

Безработица в РФ в феврале осталась на достигнутом в январе уровне в 2,4%

РКН рекомендует отказаться от обходящего блокировки расширения сервиса Cloudflare

В Абхазии откроют отделения Промсвязьбанка для пенсионеров

Мишустин анонсировал выделение еще 16 млрд рублей потерявшим жилье курянам

Мишустин анонсировал выделение еще 16 млрд рублей потерявшим жилье курянам

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Внедрение цифрового рубля может быть перенесено на середину 2026 года

В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });