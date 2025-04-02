Замминистра обороны РФ Цивилева назвала приоритетом выполнение соцгарантий для участников СВО

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Выполнение социальных гарантий в отношении участников СВО является приоритетом в работе министерства обороны, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"Выполнение социальных гарантий в отношении участников СВО, в том числе начисление всех положенных денежных выплат, например, за активное участие в боевых действиях, уничтожение и захват военной техники противника, является безусловным приоритетом в работе министерства обороны", - сказала Цивилева, слова которой приводятся в сообщении Минобороны РФ.

Она отметила, что под личным контролем главы военного ведомства совершенствуются механизмы, оперативно решаются все проблемные вопросы обеспечения, лечения, реабилитации, протезирования и другие меры социальной поддержки.

Цивилева сообщила, что с июля прошлого года начал работу военно-социальный центр (ВСЦ), специалисты которого помогают участникам СВО, их родственникам и близким с решением всех возникающих вопросов получения положенных выплат.

"Ежедневно сотрудники военно-социального центра обрабатывают от 100 до 600 заявок и оказывают помощь в режиме онлайн по оформлению необходимых документов или решению проблемного вопроса. Кроме того, на базе ВСЦ оперативно решаются вопросы получения лечения, направления в госпитали, взаимодействуя непосредственно с медицинскими учреждениями и воинскими частями", - сказала замминистра обороны.

По ее словам, во всех регионах страны на базе филиалов фонда "Защитники Отечества" открыты кабинеты военно-социального центра для организации бесшовного взаимодействия оказания всех мер социальной поддержки как действующим военнослужащим, так и уволенным с военной службы.

Цивилева отметила, что 90-95% обращений на "горячую линию" ВСЦ решаются "в максимально сжатые сроки", сотрудники разыскивают необходимые документы и направляют ответы в электронном виде непосредственно заявителю.

"Безусловно, встречаются и нестандартные ситуации, когда, например, не хватает каких-то документов или допущены ошибки в банковских реквизитах. Во всех таких случаях военно-социальный центр помогает быстро решить возникший вопрос, устанавливая прямой контакт с военнослужащими или их семьями. Главный принцип нашей работы - обеспечить адресную и оперативную помощь каждому обратившемуся и сопровождение на всех этапах до полного решения проблемы", - сказала Цивилева.

Она также сообщила, что для информирования обо всех перечислениях планируется создать единый расчетный лист, что позволит военнослужащему понимать, за что он получил ту или иную выплату и когда.

"Для комфортного и качественного обеспечения протезами военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе выполнения боевых задач, создан Единый стандарт протезирования. Эта работа организована на базе Военно-медицинской академии им. Кирова, где с 1 января действует Единый центр протезирования. Благодаря центру бойцы, получившие тяжелые увечья в результате выполнения служебных задач, могут получить медицинские услуги по протезированию максимально близко к местам проживания. Это также сократило время протезирования и теперь в среднем это 3-4 месяца", - говорится в сообщении министерства.

"Мы и дальше продолжим совершенствовать систему реализации социальных гарантий всем участникам специальной военной операции", - заверила Цивилева.