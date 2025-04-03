Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Врио руководителя ведомства стал его заместитель Виктор Гулин

Виктор Басаргин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Занимавший пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктор Басаргин распоряжением правительства РФ освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию, сообщила пресс-служба кабмина.

Временно исполняющим обязанности главы Ространснадзора назначен Виктор Гулин, который с 2019 года и до настоящего времени занимал пост замруководителя ведомства. В целом на различных должностях он проработал в Ространснадзоре около 17 лет.

Басаргин возглавил Ространснадзор в 2017 году, сменив на этой должности Евгения Дитриха (который сейчас является гендиректором "ГТЛК"). До этого в 2012-2017 гг. Басаргин был губернатором Пермского края.