Грузовые вагоны сошли с рельсов в Красноярском крае

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура в Красноярском крае выясняет причины схода двух грузовых вагонов с пути на станции Зеледеево, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в четверг.

"По предварительным данным, сегодня около 12 часов по местному времени на станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с пути двух грузовых вагона без их опрокидывания", - говорится в сообщении.

На место направлены восстановительные поезда.

"По указанной причине допущена задержка движения поездов", - добавили в ведомстве.

В телеграм-канале Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал РЖД) сообщается, что сошедшие с пути два вагона грузового поезда - порожние, пострадавших и угрозы экологии нет.

"Пропуск пассажирских поездов осуществляется по соседнему пути", - говорится в сообщении.

По информации КрасЖД, в настоящее время с отклонением от расписания следует пассажирский поезд №10 Москва - Владивосток. Возможны задержки в движении других пассажирских поездов.



