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Доступ к личной финансовой информации на Госуслугах будут ограничивать при подозрении на взлом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Подозрительные действия пользователя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) приведут к ограничению доступа к разделам с финансовой информацией для защиты от мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

"Мы заботимся о безопасности учетных записей Госуслуг и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято ещё одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа", - сказано в сообщении министерства.

Минцифры уточняет, что при подозрении на мошеннические действия доступ может быть ограничен к разделам "Доходы и налоги", "Работа и пенсия", а также "Льготы и выплаты".

"Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью Госуслуг на чувствительные ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ", - отмечается в сообщении.

Минцифры подчеркивает, что "получить доступ к аккаунту Госуслуг можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс". "Если это случилось и учётной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к Госуслугам", - отмечает пресс-служба министерства.

Минцифры призывает "никому никогда не сообщаете логин, пароль и сведения о втором факторе защиты Госуслуг, например код из смс".

В случае, если доступ к разделам на Госуслугах нужно разблокировать раньше, чем через 72 часа, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

Госуслуги
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