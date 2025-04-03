Верховный суд решит, могут ли проценты по займу быть вечными

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России решит, правомерно ли условие займа, обязывающее должника даже после его погашения вносить бывшему кредитору проценты, а единственная возможность прекратить выплаты - ликвидировать компанию, свидетельствует картотека суда.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда заинтересовалась спором вокруг займа с такими условиями, возникшим между ИП Александром Мирониным и ООО "Хороший переводчик". Первый в августе 2022 года предоставил второму 2 млн рублей "для реализации инвестиционного проекта по производству и продаже на всех онлайн и офлайн площадках одежды". Эта сумма, согласно графику платежей, подлежала возврату четырьмя равными частями в период до января 2023 года.

Проценты по условиям договора начинали начисляться с 1 января 2023 года, их размер составлял 20% от ежемесячной чистой прибыли "Хорошего переводчика", но не менее 100 тысяч рублей. Для расчета заемщик обязался ежемесячно до пятого числа предоставлять кредитору отчетность о продажах и выписки из банка о движении денежных средств. При этом стороны договорились, что проценты будут начисляться "до даты прекращения реализации инвестиционного проекта, которое подтверждается исключением ответчика из ЕГРЮЛ", говорится в материалах дела.

Также в договоре были предусмотрена неустойка в 1% за каждый день просрочки и штраф в 1 тысячу рублей в день за нарушение срока предоставления отчета.

Судя по материалам дела, основной долг заемщик вернул вовремя, а платить проценты отказался. Это стало поводом для обращения Миронина в суд с требованием взыскать с "Хорошего переводчика" долг по процентам и финансовые санкции - всего 3,45 млн рублей. Поскольку компания не предоставляла ему отчетность, он рассчитал долг по минимально согласованной цене в 100 тысяч рублей.

Эта сумма для принадлежащего Ирине Пажитновой "Хорошего переводчика", была неподъемной. Выручка компании, согласно опубликованной отчетности, в 2022 году составила 3,95 млн рублей, прибыль - 512 тысяч рублей. Более поздние данные компания не раскрывала.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Миронина. С "Хорошего переводчика" было взыскано 700 тысяч рублей долга по процентам за январь-июнь 2023 года с начислением 100 тысяч рублей ежемесячно до фактического исполнения решения суда, а также 116 тыс. рублей неустойки за несвоевременный возврат займа. При этом суд снизил до 350 тысяч рублей размер неустойки и до 500 тысяч рублей размер штрафа, а также обязал ответчика платить до исполнения решения суда по 1 тысяче рублей в день за просрочку уплаты процентов. Апелляция и кассация оставили решение первой инстанции без изменения.

"Хороший переводчик" обратился в ВС. Компания настаивает на несправедливости условий договора займа - они "явно обременительные" для ответчика и существенно нарушают баланс интересов сторон. В жалобе говорится, что юристы делали заявления об этом ранее при рассмотрении дела, но они были оставлены судами без внимания.

Компания в жалобе в ВС также обращает внимание суда, что условие об обязанности выплачивать проценты кредитору до исключения из ЕГРЮЛ заемщика не отвечает принципу разумности и законности. "В силу закона обязательства выплаты процентов по займу должны прекращаться возвратом самого займа, а не исключением из ЕГРЮЛ", - приводится в материалах дела позиция "Хорошего переводчика". Потому нельзя взыскивать проценты за период, когда заемщик уже не пользовался деньгами кредитора, поскольку вернул их, излагается содержание жалобы.

"Хороший переводчик" напоминает о статье 1 Гражданского кодекса, согласно которой никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. По мнению компании, ее контрагент злоупотребил правом, а потому условия договора должны быть признаны полностью или частично недействительными.

Эти доводы судья Наталья Чучунова сочла достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС. Заседание назначено на 15 мая.