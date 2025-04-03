Поиск

Верховный суд решит, могут ли проценты по займу быть вечными

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России решит, правомерно ли условие займа, обязывающее должника даже после его погашения вносить бывшему кредитору проценты, а единственная возможность прекратить выплаты - ликвидировать компанию, свидетельствует картотека суда.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда заинтересовалась спором вокруг займа с такими условиями, возникшим между ИП Александром Мирониным и ООО "Хороший переводчик". Первый в августе 2022 года предоставил второму 2 млн рублей "для реализации инвестиционного проекта по производству и продаже на всех онлайн и офлайн площадках одежды". Эта сумма, согласно графику платежей, подлежала возврату четырьмя равными частями в период до января 2023 года.

Проценты по условиям договора начинали начисляться с 1 января 2023 года, их размер составлял 20% от ежемесячной чистой прибыли "Хорошего переводчика", но не менее 100 тысяч рублей. Для расчета заемщик обязался ежемесячно до пятого числа предоставлять кредитору отчетность о продажах и выписки из банка о движении денежных средств. При этом стороны договорились, что проценты будут начисляться "до даты прекращения реализации инвестиционного проекта, которое подтверждается исключением ответчика из ЕГРЮЛ", говорится в материалах дела.

Также в договоре были предусмотрена неустойка в 1% за каждый день просрочки и штраф в 1 тысячу рублей в день за нарушение срока предоставления отчета.

Судя по материалам дела, основной долг заемщик вернул вовремя, а платить проценты отказался. Это стало поводом для обращения Миронина в суд с требованием взыскать с "Хорошего переводчика" долг по процентам и финансовые санкции - всего 3,45 млн рублей. Поскольку компания не предоставляла ему отчетность, он рассчитал долг по минимально согласованной цене в 100 тысяч рублей.

Эта сумма для принадлежащего Ирине Пажитновой "Хорошего переводчика", была неподъемной. Выручка компании, согласно опубликованной отчетности, в 2022 году составила 3,95 млн рублей, прибыль - 512 тысяч рублей. Более поздние данные компания не раскрывала.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Миронина. С "Хорошего переводчика" было взыскано 700 тысяч рублей долга по процентам за январь-июнь 2023 года с начислением 100 тысяч рублей ежемесячно до фактического исполнения решения суда, а также 116 тыс. рублей неустойки за несвоевременный возврат займа. При этом суд снизил до 350 тысяч рублей размер неустойки и до 500 тысяч рублей размер штрафа, а также обязал ответчика платить до исполнения решения суда по 1 тысяче рублей в день за просрочку уплаты процентов. Апелляция и кассация оставили решение первой инстанции без изменения.

"Хороший переводчик" обратился в ВС. Компания настаивает на несправедливости условий договора займа - они "явно обременительные" для ответчика и существенно нарушают баланс интересов сторон. В жалобе говорится, что юристы делали заявления об этом ранее при рассмотрении дела, но они были оставлены судами без внимания.

Компания в жалобе в ВС также обращает внимание суда, что условие об обязанности выплачивать проценты кредитору до исключения из ЕГРЮЛ заемщика не отвечает принципу разумности и законности. "В силу закона обязательства выплаты процентов по займу должны прекращаться возвратом самого займа, а не исключением из ЕГРЮЛ", - приводится в материалах дела позиция "Хорошего переводчика". Потому нельзя взыскивать проценты за период, когда заемщик уже не пользовался деньгами кредитора, поскольку вернул их, излагается содержание жалобы.

"Хороший переводчик" напоминает о статье 1 Гражданского кодекса, согласно которой никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. По мнению компании, ее контрагент злоупотребил правом, а потому условия договора должны быть признаны полностью или частично недействительными.

Эти доводы судья Наталья Чучунова сочла достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС. Заседание назначено на 15 мая.

Арбитражный суд Москвы Верховный суд СКЭС Ирина Пажитнова Александр Миронин Хороший переводчик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума досрочно лишила мандата депутата Юрия Напсо

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Три человека пострадали при пожаре на Онежском судозаводе в Карелии

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Фонд Элтона Джона признан нежелательным в России

Рабочий погиб в результате обрушения шахты в Свердловской области

Из забоя аварийной шахты в Свердловской области эвакуируют горняков

Более 200 домов обесточены после падения Ту-22М3 в Иркутской области

Что произошло за день: среда, 2 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6122 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });