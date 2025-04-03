Поиск

Неприменение мер к банкам за нарушение подачи в Росфинмониторинг расширенной выписки продлили до сентября

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Банк России продлил на 5 месяцев, до 31 августа 2025 года, период, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за нарушение порядка и сроков подачи в Росфинмониторинг расширенной выписки, говорится в информационном письме на сайте регулятора.

Решение согласовано с Федеральной службой по финансовому мониторингу, отмечается в документе.

ЦБ в конце ноября 2024 года опубликовал письмо, в котором сообщил, что с 1 января по 1 апреля 2025 года воздержится от применения мер к банкам за эти нарушения, поскольку внедрение кредитными организациями форматов расширенной выписки требует технологических доработок автоматизированных банковских систем.

Сейчас, согласно законодательству, в случае непредоставления информации или предоставления неполной информации ЦБ может взыскивать с кредитных организаций штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (1 млрд руб. для банков с универсальной лицензией) либо ограничить проведение банком отдельных операций на срок до шести месяцев.

Выписка предоставляется кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга и содержит информацию о движении средств по счетам и вкладам физических лиц. С 1 января 2025 года банки должны были перейти на расширенный формат, который содержит больше сведений. Так, например, формирование выписки требуется не только по счетам клиента - физического лица, но также и по его счетам как индивидуального предпринимателя, адвоката или нотариуса. Документ также должен содержать идентификационную информацию по контрагенту операции, если сведения о нем присутствуют в банке.

Росфинмониторинг Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Госдума досрочно лишила мандата депутата Юрия Напсо

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Три человека пострадали при пожаре на Онежском судозаводе в Карелии

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Фонд Элтона Джона признан нежелательным в России

Рабочий погиб в результате обрушения шахты в Свердловской области

Из забоя аварийной шахты в Свердловской области эвакуируют горняков

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });