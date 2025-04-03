Неприменение мер к банкам за нарушение подачи в Росфинмониторинг расширенной выписки продлили до сентября

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Банк России продлил на 5 месяцев, до 31 августа 2025 года, период, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за нарушение порядка и сроков подачи в Росфинмониторинг расширенной выписки, говорится в информационном письме на сайте регулятора.

Решение согласовано с Федеральной службой по финансовому мониторингу, отмечается в документе.

ЦБ в конце ноября 2024 года опубликовал письмо, в котором сообщил, что с 1 января по 1 апреля 2025 года воздержится от применения мер к банкам за эти нарушения, поскольку внедрение кредитными организациями форматов расширенной выписки требует технологических доработок автоматизированных банковских систем.

Сейчас, согласно законодательству, в случае непредоставления информации или предоставления неполной информации ЦБ может взыскивать с кредитных организаций штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (1 млрд руб. для банков с универсальной лицензией) либо ограничить проведение банком отдельных операций на срок до шести месяцев.

Выписка предоставляется кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга и содержит информацию о движении средств по счетам и вкладам физических лиц. С 1 января 2025 года банки должны были перейти на расширенный формат, который содержит больше сведений. Так, например, формирование выписки требуется не только по счетам клиента - физического лица, но также и по его счетам как индивидуального предпринимателя, адвоката или нотариуса. Документ также должен содержать идентификационную информацию по контрагенту операции, если сведения о нем присутствуют в банке.