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Восьмерых жителей КЧР и КБР оштрафовали за неуважение к гимну России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Суды в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии вынесли решения о назначении штрафов восьмерым участникам спортивных мероприятий в КЧР, которые демонстративно не встали во время исполнения гимна РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике в четверг.

По решению судов каждый из фигурантов оштрафован на 2 тыс. рублей, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в январе и феврале 2025 года были выявлены факты, когда во время спортивных мероприятий восемь участников из КЧР и КБР, в том числе двое несовершеннолетних, целенаправленно не встали во время исполнения гимна РФ.

В отношении всех восьмерых были составлены административные протоколы по ст.17.10 КоАП (нарушение порядка официального использования государственных символов РФ).

Еще один аналогичный случай произошел в конце марта в Карачаево-Черкесии во время общественного мероприятия.

"Сотрудники центра по противодействию экстремизму совместно с отделением организации и применения административного законодательства МВД по КЧР при проведении съезда общественной организации выявили два факта, когда участники мероприятия целенаправленно не встали во время исполнения гимна Российской Федерации", - отметил собеседник агентства.

В отношении двоих участников съезда составили административные протоколы по ст.17.10 КоАП (нарушение порядка официального использования государственных символов РФ).

Материалы по данным фактам также будут направлены в суд, уточнили в полиции.


КБР КЧР
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