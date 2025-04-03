Выброс химвещества произошел на предприятии в Саратовской области

Есть пострадавшие

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на предприятии в городе Балаково (Саратовская область), сообщается в телеграм-канале регионального управления СК России в четверг.

"По предварительным данным, 3 апреля 2025 года на местном предприятии при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Следователи проводят доследственную проверку по факту нарушения требований охраны труда.