Березниковский содовый завод запускает производство после остановки из-за нарушения энергоснабжения

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение АО "Березниковский содовый завод" (БСЗ, Пермский край) возобновлено, сообщил глава Березников Алексей Казаченко в четверг.

"Восстановлено электроснабжение на "Березниковском содовом заводе". Сейчас идет проверка исправности оборудования", - написал Казаченко.

На странице БСЗ в соцсети "ВКонтатке" уточняется, что производственная площадка была обесточена в результате отключения электроэнергии в городе. После этого производство на предприятии было остановлено в штатном режиме.

"В настоящее время на заводе подключена резервная нитка электроснабжения. Ведутся работы по запуску производства. Ситуация находится под контролем руководства компании", - говорится в релизе.

Как сообщалось, в четверг вечером загорелся трансформатор на одном из промышленных предприятий Березников, частично обрушилась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Энергетики "Россети Урал" устраняют технарушение на подстанции 110 кВ. Причины инцидента выясняются.

По данным главы города Алексея Казаченко, без электричества остались "Березниковский содовый завод" и "Сода-хлорат". Также обесточена главная насосная станция Березниковской водоснабжающей компании.

Угрозы по отключению электроэнергии в жилом секторе нет.

БСЗ - один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России. Согласно списку аффилированных лиц по состоянию на конец 2022 года, АО "Башкирская содовая компания" (БСК) принадлежало 95,84% уставного капитала БСЗ (99,13% обыкновенных акций). В дальнейшем завод не раскрывал владельцев.

Березники - город краевого значения в Пермском крае, один из центров химической промышленности, где располагаются филиал "АВИСМА" корпорации ВСМПО-АВИСМА, ПАО "Уралкалий", филиал ОХК "Уралхим" - "Азот", "Сода Хлорат", Березниковский содовый завод и другие.

Березники являются вторым по величине городом в Пермском крае. На начало 2024 года там проживали свыше 147,3 тыс. человек.