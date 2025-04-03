Поиск

Березниковский содовый завод запускает производство после остановки из-за нарушения энергоснабжения

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение АО "Березниковский содовый завод" (БСЗ, Пермский край) возобновлено, сообщил глава Березников Алексей Казаченко в четверг.

"Восстановлено электроснабжение на "Березниковском содовом заводе". Сейчас идет проверка исправности оборудования", - написал Казаченко.

На странице БСЗ в соцсети "ВКонтатке" уточняется, что производственная площадка была обесточена в результате отключения электроэнергии в городе. После этого производство на предприятии было остановлено в штатном режиме.

"В настоящее время на заводе подключена резервная нитка электроснабжения. Ведутся работы по запуску производства. Ситуация находится под контролем руководства компании", - говорится в релизе.

Как сообщалось, в четверг вечером загорелся трансформатор на одном из промышленных предприятий Березников, частично обрушилась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Энергетики "Россети Урал" устраняют технарушение на подстанции 110 кВ. Причины инцидента выясняются.

По данным главы города Алексея Казаченко, без электричества остались "Березниковский содовый завод" и "Сода-хлорат". Также обесточена главная насосная станция Березниковской водоснабжающей компании.

Угрозы по отключению электроэнергии в жилом секторе нет.

БСЗ - один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России. Согласно списку аффилированных лиц по состоянию на конец 2022 года, АО "Башкирская содовая компания" (БСК) принадлежало 95,84% уставного капитала БСЗ (99,13% обыкновенных акций). В дальнейшем завод не раскрывал владельцев.

Березники - город краевого значения в Пермском крае, один из центров химической промышленности, где располагаются филиал "АВИСМА" корпорации ВСМПО-АВИСМА, ПАО "Уралкалий", филиал ОХК "Уралхим" - "Азот", "Сода Хлорат", Березниковский содовый завод и другие.

Березники являются вторым по величине городом в Пермском крае. На начало 2024 года там проживали свыше 147,3 тыс. человек.

Башкирская содовая компания Пермский край Россети Урал Уралхим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 3 апреля

Минцифры обдумывает финансирование "Почты России" за счет автоштрафов

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Роструд сообщил о выводе из теневой занятости более 2 млн человек за три года

Роструд сообщил о выводе из теневой занятости более 2 млн человек за три года

AirBridgeCargo увидела возможность возобновить работу в 2025 году

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Онежский судозавод продолжит работу после пожара

Пока только 18 тысяч нелегальных мигрантов решили узаконить свое положение в России

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });