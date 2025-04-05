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Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Стрельба произошла на подземной парковке торгового центра "Ардар" в Махачкале. Погиб один человек, сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.

Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, вечером 4 апреля между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт из-за денег, после которого они устроили перестрелку.

Скончался один из арендаторов, еще двое с ранениями доставлены в больницу. Раненый владелец торгового центра с места преступления скрылся. Но его местонахождение было установлено, и он также был доставлен в медицинское учреждение.

При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия).

Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры республики, ведомство контролирует ход расследования уголовного дела о перестрелке, в ходе которой погиб человек.

Дагестан Махачкала
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