Пожарные в Туве потушили три природных пожара

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Пожарным в Туве удалось ликвидировать возгорания в районе столицы республики Кызыла, а также в двух селах, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике.

"Пожарно-спасательными частями Главного управления МЧС России по Республике Тува оперативно потушены пожары на открытых территориях в населенных пунктах: район речки Донмас-Суг города Кызыла на площади 2 га, в селах Владимировка Тандинского района и Хову-Аксы Чеди-Хольского района", - сказано в сообщении.

МЧС Тувы рекомендовало жителям строго соблюдать меры пожарной безопасности, не допускать сжигания мусора и сухой травы в ветреную погоду.

По данным Тувинского Гидрометцентра, днем в субботу и в первой половине ночи на воскресенье в республике ожидается очень сильный ветер, порывы будут достигать 25-30 метров в секунду, сообщает сайт правительства Тувы.

Глава республики Владислав Ховалыг в своем блоге обратился к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности. Он поручил республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, властям на местах в режиме повышенной готовности следить за обстановкой.