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Состояние озимых на российских полях улучшилось благодаря осадкам

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Дожди, которые наблюдаются в последние недели в регионах России, промочили сельскохозяйственные поля, улучшив состояние озимых культур, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

"Погода меняется каждый день, пока катастрофических ситуаций мы не видим. Влаги на юге, Северном Кавказе несколько меньше, в первую очередь из-за засушливой осени прошлого года. Но сегодня мы видим, что идут дожди, и состояние озимого поля улучшается. Гибели практически нигде не фиксируется, идет нормальное развитие растений, поэтому в целом ситуация стабильная", - сказал Разин журналистам в кулуарах форума "Интеграция-2025. Перспективы развития исторических регионов России", который проходит в Ростове-на-Дону в субботу.

"Если вы помните, сев проходил в сложных условиях, очень сложный был прошлый год: и засуха, и нехватка влаги, начало года было ознаменовано возвратными заморозками, поэтому определенный дефицит влаги мы видим и сейчас. Но в последние недели неплохо дожди промочили наши регионы, ситуация с озимыми стабилизировалась", - добавил он.

По словам замминистра, на сегодняшний день подкормлено более 6 млн га озимых культур, регионы активно ведут сев яровых.

"Что касается весеннего сева, регионы активно вошли в посевную кампанию, и подсолнечник посеяли первый", - сообщил он.

Проблем с обеспечением аграриев ГСМ, удобрениями нет. "Цены в целом стабильны, скачков нет", - добавил замминистра.

Площадь посевов в этом году составит 84 млн га, в том числе яровой сев планируется провести на 56 млн га.

Андрей Разин Минсельхоз
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