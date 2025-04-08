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Вылетевший в Якутию самолет вернулся в Иркутск из-за неисправности

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24, следовавший из Иркутска в Ленск, вернулся в аэропорт вылета, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По предварительным данным СК, экипаж после взлета решил вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Самолет благополучно сел, четыре члена экипажа и 26 пассажиров не пострадали.

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Иркутск СКР Ан-24 Якутия Ленск
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