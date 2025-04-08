Госдума в мае приступит к рассмотрению порядка открытия банками счетов для подростков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Государственная дума в мае планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать банки открывать несовершеннолетним счета только при наличии письменного согласия их родителя, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Соответствующие поручения даны комитетам Госдумы по госстроительству и законодательству и по финансовому рынку. Законопроект, подготовленный депутатами, планируем обсудить в мае", - сказал Володин.

Законопроектом предусматриваются изменения в Гражданский Кодекс РФ. Согласно инициативе, банкам будет запрещено открывать счета детям в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителя.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить принятие законов, запрещающих без согласия опекунов оказывать банковские услуги несовершеннолетним.