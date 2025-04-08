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В Минобороны будут созданы мобильные врачебные комиссии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - По решению министра обороны Андрея Белоусова будут созданы мобильные врачебные комиссии для проведения медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения, непосредственно в воинских частях и подразделениях, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, наиболее подготовленные по военно-врачебной экспертизе, хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры", - говорится в сообщении.

Мобильные группы смогут на месте устанавливать показания к направлению военнослужащих на военно-врачебную комиссию, выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации.

"Данная мера значительно снизит нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей, сократит сроки проведения экспертизы и сделает ее более доступной военнослужащим, которым она необходима", - считают в министерстве.

Ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией.

Минобороны
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