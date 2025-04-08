В России сократят срок действия разрешений на добычу копытных и медведей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минприроды России подготовило приказ о сокращении сроков действия разрешений на добычу копытных животных и медведей в общедоступных угодьях в пределах установленного срока охоты, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Нормативный акт отправлен на регистрацию в Минюст. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года, уточняется в сообщении.

Согласно документу, срок действия разрешения на добычу этих видов охотничьих ресурсов сокращается до 30 дней. Региональные власти могут разбить его на периоды, например, на 15 дней, и распределить их на весь период охоты, то есть на 4,5 месяца. Ранее разрешение действовало на весь срок охоты, отмечает пресс-служба Минприроды.

"Цель изменений – предотвратить случаи нарушения российского законодательства, когда на одно разрешение добывается несколько животных. Это связано с тем, что почти весь объём выданных разрешений на добычу закрывается непосредственно перед окончанием разрешенных сроков охоты", - поясняет пресс-служба.

По информации Минприроды, вопрос находится на особом контроле вице-премьера Дмитрия Патрушева. Глава Минприроды Александр Козлов "неоднократно подчеркивал, что все возможные лазейки для незаконной охоты должны быть исключены", напоминает пресс-служба.

По данным Минприроды, подготовка нормативного акта проходила с широким участием регионов, депутатов Госдумы и сенаторов. "В ходе нее субъекты внесли ряд предложений о том, как усовершенствовать законодательство об охоте в целом, чтобы пресечь злоупотребления в этой сфере", - говорится в сообщении.

Среди предложений регионов – обязанность заблаговременно уведомлять уполномоченный орган о начале охоты, возможность устанавливать на территориях дополнительные ограничения, введения механизма фиксации добытых охотничьих ресурсов и другие. "Все инициативы регионов будут рассмотрены и учтены в дальнейшем развитии российской нормативно-правовой базы", - пообещали в министерстве.